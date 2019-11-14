Рада забрала 8 млрд с Дорожного фонда и передала на местный уровень

14 ноября, 2019, 12:01

Верховная Рада Украины поддержала поправку в Бюджетный кодекс, предусматривающую, что в 2020 году акцизный сбор будет оставаться в местных бюджетах

Соответствующую поправку в законопроект №2144 поддержали 275 нардепов, передает ЭП.

В частности, нардеп от "Слуги народа" Зиновий Андреевич заявил, что в проекте акцизный налог с топлива передают в Дорожный фонд.

"Недопустимо его забирать, предлагается на 2020 год оставить за местными общинами. Это даст им возможность встать на ноги. А с 1 января 2021 г. мы будем им наполнять государственный Дорожный фонд", - заявил Андреевич.

При этом профильный комитет был против поправки, так как этот налог не относится к доходам общего фонда госбюджета, а в полном объеме зачисляется в специальный фонд как источник поступлений в Дорожный фонд.

В комитете отметили, что принятие этой поправки приведет к разбалансировке бюджета на следующий год, поскольку речь идет о 7,7 млрд грн.