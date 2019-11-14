Рада забрала 8 млрд с Дорожного фонда и передала на местный уровень
Соответствующую поправку в законопроект №2144 поддержали 275 нардепов, передает ЭП.
В частности, нардеп от "Слуги народа" Зиновий Андреевич заявил, что в проекте акцизный налог с топлива передают в Дорожный фонд.
"Недопустимо его забирать, предлагается на 2020 год оставить за местными общинами. Это даст им возможность встать на ноги. А с 1 января 2021 г. мы будем им наполнять государственный Дорожный фонд", - заявил Андреевич.
При этом профильный комитет был против поправки, так как этот налог не относится к доходам общего фонда госбюджета, а в полном объеме зачисляется в специальный фонд как источник поступлений в Дорожный фонд.
В комитете отметили, что принятие этой поправки приведет к разбалансировке бюджета на следующий год, поскольку речь идет о 7,7 млрд грн.
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