 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоРада забрала 8 млрд с Дорожного фонда и передала на местный уровень

Рада забрала 8 млрд с Дорожного фонда и передала на местный уровень


фото: rada.gov.ua
Верховная Рада Украины поддержала поправку в Бюджетный кодекс, предусматривающую, что в 2020 году акцизный сбор будет оставаться в местных бюджетах

Соответствующую поправку в законопроект №2144 поддержали 275 нардепов, передает ЭП.

В частности, нардеп от "Слуги народа" Зиновий Андреевич заявил, что в проекте акцизный налог с топлива передают в Дорожный фонд.

"Недопустимо его забирать, предлагается на 2020 год оставить за местными общинами. Это даст им возможность встать на ноги. А с 1 января 2021 г. мы будем им наполнять государственный Дорожный фонд", - заявил Андреевич.

При этом профильный комитет был против поправки, так как этот налог не относится к доходам общего фонда госбюджета, а в полном объеме зачисляется в специальный фонд как источник поступлений в Дорожный фонд.

В комитете отметили, что принятие этой поправки приведет к разбалансировке бюджета на следующий год, поскольку речь идет о 7,7 млрд грн.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 ноября, 2019 четверг

больше новостей

14 ноября, 2019 четверг

13 ноября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать