"Ворскла" в меньшинстве проиграла "Львову" и опустилась на последнее место в УПЛ

9 ноября, 2019, 19:34

В 14-м туре чемпионата Украины "Ворскла" в численном меньшинстве уступила в гостях "Львову" и опустилась на последнее место в турнирной таблице

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Львов" вышел вперед на 12-й минуте, когда забил Реннан. На 35-й минуте "Ворскла" осталась в меньшинстве - за повторное предупреждение был удален Луизао.

Второй гол в ворота полтавчан на 41-й минуте забил Жозе Витор.

"Ворскла" доигрывали матч вдевятером - на 82-й минуте за вторую желтую карточку удаление заработал Евгений Мартыненко.

"Ворскла" проиграла "Львову" 0: 2 и с 8 очками опустилась на последнее, 12-е место, в турнирной таблице. "Львов" с 11 пунктами поднялся на 11-ю позицию.

Чемпионат Украины

14-й тур

9 ноября

"Львов" - Ворскла "2: 0

Голы: Реннан, 12 Жозе Витор, 41

Удаление: Луизао, 35, Мартыненко, 82 (оба - "Ворскла").