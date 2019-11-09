"Ворскла" в меньшинстве проиграла "Львову" и опустилась на последнее место в УПЛ
9 ноября, 2019, 19:34
В 14-м туре чемпионата Украины "Ворскла" в численном меньшинстве уступила в гостях "Львову" и опустилась на последнее место в турнирной таблице
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Львов" вышел вперед на 12-й минуте, когда забил Реннан. На 35-й минуте "Ворскла" осталась в меньшинстве - за повторное предупреждение был удален Луизао.
Второй гол в ворота полтавчан на 41-й минуте забил Жозе Витор.
"Ворскла" доигрывали матч вдевятером - на 82-й минуте за вторую желтую карточку удаление заработал Евгений Мартыненко.
"Ворскла" проиграла "Львову" 0: 2 и с 8 очками опустилась на последнее, 12-е место, в турнирной таблице. "Львов" с 11 пунктами поднялся на 11-ю позицию.
Чемпионат Украины
14-й тур
9 ноября
"Львов" - Ворскла "2: 0
Голы: Реннан, 12 Жозе Витор, 41
Удаление: Луизао, 35, Мартыненко, 82 (оба - "Ворскла").
- Напомним, 9 ноября в 14-м туре чемпионата Украины по футболу "Десна" на своем поле заиграла вничью с "Днепром-1", а "Карпаты" в гостях вырвали ничью у "Мариуполя" .
Читайте также
-
1 ноября, 2019 Как укрепить иммунную систему в осенне-зимний период
-
1 ноября, 2019 Война или иллюзия? - 5 книг, которые отвечают на вопросы
-
31 октября, 2019 Виталий Портников: Виндман показал, что такое американские ценности
-
-
4 ноября, 2019 Виталий Портников: Путин ждет срочной необходимости
Читайте также
-
1 ноября, 2019 Война или иллюзия? - 5 книг, которые отвечают на вопросы
-
31 октября, 2019 Виталий Портников: Виндман показал, что такое американские ценности
-