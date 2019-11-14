"В 6 раз дешевле, чем в Германии, и в 19 - чем в Дании": Милованов назвал потери Украины от моратория на землю

14 ноября, 2019, 11:25

Украинские черноземы сейчас сдаются в аренду в 6 раз дешевле, чем в Германии, и в 19 раз дешевле, чем в Дании

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

По его словам, под мораторием сейчас находится 37 млн га земель сельскохозяйственного назначения. Владельцами этих паев являются 7 млн человек, из которых 1,5 млн уже умерли, так и не дождавшись права распорядиться своим имуществом.

"460 тыс. га земель в аренде на 49 лет по договорам эмфитевзиса. Это фактически продажа земли, но по "серой" схеме и по более низкой цене, чем при открытом рынке земли ", - пишет Милованов.

Площадь государственных и коммунальных земель сельскохозяйственного назначения за неполные 4 года сократилась на 10%. Если в 2016 году было 10,5 млн га (данные Госгеокадастра на начало года), то уже в октябре 2019 - это 9,4 млн га.

"Всего лишь 6 стран мира не имеют свободного рынка земли: Северная Корея, Таджикистан, Конго, Венесуэла, Куба и Украина. Там живут самые бедные крестьяне и, к сожалению, наши среди них.

Уникальные украинские черноземы сейчас сдаются в аренду в 6 раз дешевле, чем в Германии, а в Дании - в 19 раз", - отметил Милованов.