 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"В 6 раз дешевле, чем в Германии, и в 19 - чем в Дании": Милованов назвал потери Украины от моратория на землю

"В 6 раз дешевле, чем в Германии, и в 19 - чем в Дании": Милованов назвал потери Украины от моратория на землю

Украинские черноземы сейчас сдаются в аренду в 6 раз дешевле, чем в Германии, и в 19 раз дешевле, чем в Дании

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

По его словам, под мораторием сейчас находится 37 млн га земель сельскохозяйственного назначения. Владельцами этих паев являются 7 млн человек, из которых 1,5 млн уже умерли, так и не дождавшись права распорядиться своим имуществом.

"460 тыс. га земель в аренде на 49 лет по договорам эмфитевзиса. Это фактически продажа земли, но по "серой" схеме и по более низкой цене, чем при открытом рынке земли ", - пишет Милованов.

Площадь государственных и коммунальных земель сельскохозяйственного назначения за неполные 4 года сократилась на 10%. Если в 2016 году было 10,5 млн га (данные Госгеокадастра на начало года), то уже в октябре 2019 - это 9,4 млн га.

"Всего лишь 6 стран мира не имеют свободного рынка земли: Северная Корея, Таджикистан, Конго, Венесуэла, Куба и Украина. Там живут самые бедные крестьяне и, к сожалению, наши среди них.

Уникальные украинские черноземы сейчас сдаются в аренду в 6 раз дешевле, чем в Германии, а в Дании - в 19 раз", - отметил Милованов.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 ноября, 2019 четверг

больше новостей

14 ноября, 2019 четверг

13 ноября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать