 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПорошенко заявил, что бюджет-2020 бьет по децентрализации и Соглашении об ассоциации с ЕС

Порошенко заявил, что бюджет-2020 бьет по децентрализации и Соглашении об ассоциации с ЕС

Порошенко называет недостатки бюджета-2020

Об этом заявил Петр Порошенко в кулуарах Верховной Рады, сообщает Еспресо. TV.

"Был нанесен удар евроинтеграции Украины в виде принятия законов, которые разрушают наши обязательства в рамках Соглашения об ассоциации. Мы имеем удар по еще одной успешной реформы. Наша команда в течение 5 лет занималась реформой децентрализации. В чем она заключается: не только дополнительные права территориальных общин, но и еще финансовое обеспечение деятельности территориальных общин в автоматическом режиме. Никакой чиновник из Киева не имеет права прикоснуться к ресурсу, принадлежащему территориальной общине. А сейчас деньги у местного самоуправления забрали на Киев. Для того, чтобы киевский чиновник в офисе президента или правительстве вместо общины определял даст ли он деньги на школу или детский сад, дорогу или больницу. Какое они отношение имеют к этому?", - заявил Порошенко.

Он отметил, что в следующем году местные выборы. Именно поэтому предлагают проект, где хотят забрать у мэров и городских советов деньги, чтобы они "на коленях ползли в Киев" и для того, чтобы резко увеличить коррупционную составляющую при распределении миллиардов средств налогоплательщиков.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 ноября, 2019 четверг

больше новостей

14 ноября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать