Порошенко заявил, что бюджет-2020 бьет по децентрализации и Соглашении об ассоциации с ЕС

14 ноября, 2019, 15:54

Порошенко называет недостатки бюджета-2020

Об этом заявил Петр Порошенко в кулуарах Верховной Рады, сообщает Еспресо. TV.

"Был нанесен удар евроинтеграции Украины в виде принятия законов, которые разрушают наши обязательства в рамках Соглашения об ассоциации. Мы имеем удар по еще одной успешной реформы. Наша команда в течение 5 лет занималась реформой децентрализации. В чем она заключается: не только дополнительные права территориальных общин, но и еще финансовое обеспечение деятельности территориальных общин в автоматическом режиме. Никакой чиновник из Киева не имеет права прикоснуться к ресурсу, принадлежащему территориальной общине. А сейчас деньги у местного самоуправления забрали на Киев. Для того, чтобы киевский чиновник в офисе президента или правительстве вместо общины определял даст ли он деньги на школу или детский сад, дорогу или больницу. Какое они отношение имеют к этому?", - заявил Порошенко.

Он отметил, что в следующем году местные выборы. Именно поэтому предлагают проект, где хотят забрать у мэров и городских советов деньги, чтобы они "на коленях ползли в Киев" и для того, чтобы резко увеличить коррупционную составляющую при распределении миллиардов средств налогоплательщиков.