Оккупанты уничтожили жилой дом неподалеку Авдеевки, - штаб ООС
14 ноября, 2019, 16:47
14 ноября войска противника обстреляли дачный поселок "Акация", в результате чего сгорел двухэтажный дом
Об этом сообщает штаб ООС.
Сегодня, около 15.00, российские оккупационные войска из РПГ, АГС и стрелкового оружия обстреляли позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Каменка Донецкой области.
"В то же время противник вел огонь и по гражданской инфраструктуре. В результате таких циничных действий вооруженных формирований Российской Федерации возник пожар в дачном городке "Акация". Полностью уничтожен двухэтажный дом", - говорится в сообщении.
- С начала 2019 года в зоне боевых действий погибли 25 гражданских жителей, 130 - ранены, сообщает Управление верховного комиссара ООН по правам человека.
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