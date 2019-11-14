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Espreso.tvОбществоОккупанты уничтожили жилой дом неподалеку Авдеевки, - штаб ООС

Оккупанты уничтожили жилой дом неподалеку Авдеевки, - штаб ООС


фото: pressjfo.news
14 ноября войска противника обстреляли дачный поселок "Акация", в результате чего сгорел двухэтажный дом

Об этом сообщает штаб ООС.

Сегодня, около 15.00, российские оккупационные войска из РПГ, АГС и стрелкового оружия обстреляли позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Каменка Донецкой области.

"В то же время противник вел огонь и по гражданской инфраструктуре. В результате таких циничных действий вооруженных формирований Российской Федерации возник пожар в дачном городке "Акация". Полностью уничтожен двухэтажный дом", - говорится в сообщении.

  • С начала 2019 года в зоне боевых действий погибли 25 гражданских жителей, 130 - ранены, сообщает Управление верховного комиссара ООН по правам человека.

 

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