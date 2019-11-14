Оккупанты уничтожили жилой дом неподалеку Авдеевки, - штаб ООС

Об этом сообщает штаб ООС.

Сегодня, около 15.00, российские оккупационные войска из РПГ, АГС и стрелкового оружия обстреляли позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Каменка Донецкой области.

"В то же время противник вел огонь и по гражданской инфраструктуре. В результате таких циничных действий вооруженных формирований Российской Федерации возник пожар в дачном городке "Акация". Полностью уничтожен двухэтажный дом", - говорится в сообщении.