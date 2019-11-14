С начала года на Донбассе погибли 25 мирных жителей, - ООН

14 ноября, 2019, 16:37

С начала 2019 года в зоне боевых действий погибли 25 гражданских жителей, 130 - ранены, сообщает Управление верховного комиссара ООН по правам человека

Такую информацию получила Радио Свобода в ответ на запрос.

"В период с 1 января по 31 октября 2019 года, управление верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало 155 случаев гибели или ранения гражданских лиц, связанных с конфликтом: 25 погибших и 130 раненых, на 40,4 процента меньше, чем за тот же период 2018 (51 погибший и 209 раненых), и также является самым низким количеством потерь среди гражданских лиц за весь период конфликта", - заявили в УВКПЧ ООН.

По сообщению, больше всего людей погибло в результате минных инцидентов - 17. Еще 7 человек погибли в результате артобстрелов, один человек - в результате ДТП с участием военных.