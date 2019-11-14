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Espreso.tvОбществоНацсовет по вопросам телевидения вынес предупреждение каналу ZIK

Нацсовет по вопросам телевидения вынес предупреждение каналу ZIK

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания вынес предупреждение телеканалу ZIK, который связывают с Виктором Медведчуком

Об этом говорится на сайте Нацсовета.

27 августа ZIK не совершал спутникового вещания по техническим параметрам, указанным в его лицензии.

В связи с этим Нацсовет объявил телеканалу предупреждение, а также обязал его в течение месяца устранить нарушения.

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