Нацсовет по вопросам телевидения вынес предупреждение каналу ZIK
14 ноября, 2019, 22:46
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания вынес предупреждение телеканалу ZIK, который связывают с Виктором Медведчуком
Об этом говорится на сайте Нацсовета.
27 августа ZIK не совершал спутникового вещания по техническим параметрам, указанным в его лицензии.
В связи с этим Нацсовет объявил телеканалу предупреждение, а также обязал его в течение месяца устранить нарушения.
- 14 ноября Национальный совет назначил внеплановую проверку ООО "Новости 24 часа" - спутниковый телеканал "NEWSONE".
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