Нацсовет проверит Newsone из-за заявлений о "евромайдановских барыгах" и "восставшем Донбассе". Видео

14 ноября, 2019, 14:50

14 ноября Национальный совет назначил внеплановую проверку ООО "Новости 24 часа" - спутниковый телеканал "NEWSONE"

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Решение приняли в результате проверки 5 ноября.

В этот день в эфире зафиксировали трансляцию передачи "Я так думаю" (начало в 23.25, "прямой эфир") с ведущим Русланом Коцабой, в которой звучали высказывания, имеющие признаки нарушения закона Украины.

Среди высказываний, в частности, было такое: "... Незаконное обогащение и было целью этих "евромайдановских барыг". А не какое-то там призрачное европейское будущее, НАТО, Евросоюз и т.п. Соответственно, восставший Донбасс попытались покорить с помощью танков и авиационных бомб. Это правда, ее некуда девать. Она должна быть озвучена, именно здесь, на уровне киевском киевские власти должны признать, что использование вооруженных сил против мирного населения является преступлением, на которое не распространяются сроки давности ".