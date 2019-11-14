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Espreso.tvСпортГайтана невероятно исполнила гимн перед матчем Украина-Эстония

Гайтана невероятно исполнила гимн перед матчем Украина-Эстония


фото: footballua.tv
Перед началом товарищеского поединка против сборной Эстонии национальный гимн Украины исполнила певица Гайтана

Об этом сообщает tribuna.com.

Перед стартовым свистком в товарищеской встрече Украина-Эстония, традиционно были выполнены гимны государств. Гимн Украины красиво исполнила певица Гайтана.

Национальная команда впервые проводит матч в Запорожье. По состоянию на 35-ю минуту, счет во встрече 0: 0.

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