Гайтана невероятно исполнила гимн перед матчем Украина-Эстония

14 ноября, 2019, 19:38

Перед началом товарищеского поединка против сборной Эстонии национальный гимн Украины исполнила певица Гайтана

Об этом сообщает tribuna.com.

Перед стартовым свистком в товарищеской встрече Украина-Эстония, традиционно были выполнены гимны государств. Гимн Украины красиво исполнила певица Гайтана.

Национальная команда впервые проводит матч в Запорожье. По состоянию на 35-ю минуту, счет во встрече 0: 0.