Гайтана невероятно исполнила гимн перед матчем Украина-Эстония
14 ноября, 2019, 19:38
Перед началом товарищеского поединка против сборной Эстонии национальный гимн Украины исполнила певица Гайтана
Об этом сообщает tribuna.com.
Перед стартовым свистком в товарищеской встрече Украина-Эстония, традиционно были выполнены гимны государств. Гимн Украины красиво исполнила певица Гайтана.
Национальная команда впервые проводит матч в Запорожье. По состоянию на 35-ю минуту, счет во встрече 0: 0.
- Сегодня сборная Украины по футболу в товарищеской встрече принимает в Запорожье национальную команду Эстонии
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