Украина - Эстония: стали известны стартовые составы
14 ноября, 2019, 17:57
14 ноября сборная Украины по футболу в товарищеской встрече принимает в Запорожье национальную команду Эстонии
Об этом сообщает сайт Украинской ассоциации футбола.
Товарищеский матч
Украина - Эстония
14 ноября
Запорожье, стадион "Славутич-Арена"
Украина: Андрей Лунин, Эдуард Соболь, Николай Матвиенко, Игорь Пластун, Сергей Болбат, Евгений Шахов, Сергей Сидорчук, Виктор Коваленко, Виктор Цыганков, Андрей Ярмоленко (к), Артем Беседин.
Запасные: Юрий Панькив, Владимир Шепелев, Артем Шабанов, Марьян Швед, Роман Яремчук, Евгений Коноплянка, Андрей Пятов, Дмитрий Иванисеня, Виталий Буяльский, Виталий Миколенко, Роман Безус, Александр Караваев.
- 5 ноября хавбек луганской "Зари" Дмитрий Иванисеня получил дебютный вызов в национальную сборную Украины.
- 25 октября главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил состав на матчи против Эстонии и Сербии.
- Напомним, 14 октября команда Андрея Шевченко победила действующих чемпионов Европы из Португалии и досрочно вышла в финальную часть турнира.
- После 8-го тура национальная команда Украины занимает первое место в группе В и недостижима для соперников.
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