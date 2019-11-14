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Espreso.tvСпортУкраина - Эстония: стали известны стартовые составы

Украина - Эстония: стали известны стартовые составы


фото: ffu.ua
14 ноября сборная Украины по футболу в товарищеской встрече принимает в Запорожье национальную команду Эстонии

Об этом сообщает сайт Украинской ассоциации футбола.

Товарищеский матч

Украина - Эстония

14 ноября

Запорожье, стадион "Славутич-Арена"

Украина: Андрей Лунин, Эдуард Соболь, Николай Матвиенко, Игорь Пластун, Сергей Болбат, Евгений Шахов, Сергей Сидорчук, Виктор Коваленко, Виктор Цыганков, Андрей Ярмоленко (к), Артем Беседин.

Запасные: Юрий Панькив, Владимир Шепелев, Артем Шабанов, Марьян Швед, Роман Яремчук, Евгений Коноплянка, Андрей Пятов, Дмитрий Иванисеня, Виталий Буяльский, Виталий Миколенко, Роман Безус, Александр Караваев.

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