Джамала записала саундтрек к фильму "Цена правды"
Об этом сообщает 24 канал.
"Меня поразила история, которая стала основой для фильма. События ленты разворачиваются во время одного из самых трагических периодов, который замалчивался десятилетиями. В центре повествования обычный журналист, который проявляет настоящий героизм, чтобы донести информацию о Голодоморе мировой общественности. Как мы знаем, люди, которые не боятся и борются за правду, платят за это высокую цену. Мне близка эта идея, она во многом перекликается с моим творчеством", - сказала Джамала.
Кроме того, Джамала только заинтриговала своих поклонников кадрами со съемок клипа на песню "Цена правды". В нем певица появится в сопровождении оркестра.
Музыку к песне Джамала написала самостоятельно, слова-в соавторстве с Викторией Платова. Премьера клипа на песню "Цена правды" состоится накануне Дня памяти жертв голодомора и украинской премьеры фильма.
"Мы благодарны, что к работе над таким важным фильмом, как "Цена правды", присоединилась Джамала. Песня, которую Джамала написала, вызывает невероятно сильные эмоции, и полностью соответствует смыслам и посилам истории фильма. Премьера песни и музыкального видео состоится в ближайшее время, и мы надеемся, что наша совместная работа найдет в аудитории отзыв и поможет почувствовать глубже ту историю, которую рассказывает Агнешка Холланд в своем фильме", - отмечает продюсер ленты Егор Олесов.
На страницах социальных сетей Джамала призналась, что предложение о записи саундтрека получила еще летом.
- Напомним, что уже 28-го ноября "Цена правды" выйдет в широкий украинский кинопрокат.
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