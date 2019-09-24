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Espreso.tvОбществоФильм о Голодоморе "Цена правды" победил на польском кинофестивале

Фильм о Голодоморе "Цена правды" победил на польском кинофестивале

Главную награду фестиваля - "Золотых Львов" - получил польско-украинский-британский исторический триллер "Цена правды" польского режиссера Агнешки Холланд

Об этом Госкино сообщает в Facebook.

Кроме того, художник-постановщик ленты Гжегож Пионтковски получил специальный приз за лучший продакшн-дизайн.

"Цена правды" - фильм польского режиссера Агнешки Холланд. Картина рассказывает историю уэльского журналиста Гарета Джонса, который сообщил миру о Голодоморе в Советской Украине, который в 1932-1933 годах убил миллионы людей.

Мировая премьера ленты под названием "Mr. Jones" состоялась на 69-м Берлинском кинофестивале, а недавно фильм попал в лонг-лист премии Европейской киноакадемии. Уже 28 ноября "Цена правды" выйдет в широкий украинский кинопрокат.

 

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