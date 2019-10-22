Об ответственности Украины по делу МН17 речи не идет, - посол в Нидерландах

22 октября, 2019, 21:45

Вопрос об ответственности Украины по делу МН17 за незакрытие воздушного пространства не стоит

Об этом сообщил посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов, передает "Укринформ" .

"Что касается проблематики менеджмента воздушного пространства, этому вопросу также уделялось внимание в техническом расследовании, есть отдельный раздел в окончательном отчете. И в рамках этого расследования был сделан вывод, что Украина действовала в соответствии с обязательными стандартами и рекомендуемой практикой ИКАО, которые действовали на момент сбивания МН17. Следует отметить, что в отчете нет никаких ссылок на то, что причиной катастрофы является незакрытие воздушного пространства Украины ", - сказал Ченцов.

По словам дипломата, эту тему также обсуждали во время визита министра иностранных дел Нидерландов Стефа Блока в Киев 9 октября и проводили соответствующие слушания в комитете по иностранным делам Верховной Рады.

"В ходе этих разговоров мы пытались понять, что происходит в Нидерландах, какие здесь факторы влияют, как эти решения принимаются и, конечно, как должна действовать украинская сторона. И, по-моему, на сегодня удалось ситуацию стабилизировать", - сказал Ченцов.

Дипломат отметил, что информации об угрозе безопасности полетов выше воздушного пространства, закрытого Украины - более 9 км - не было как в Украине, так и в западных спецслужб, политиков и дипломатов. Соответственно не было оснований закрывать воздушное пространство в этом регионе полностью.

"На сегодняшний день, соответственно, воздушное пространство над территорией временно оккупированных части Донецкой и Луганской областей с учетом дополнительного буферного воздушного пространства полностью закрыто, то есть приняты дополнительные меры безопасности. О чем сейчас может идти речь и почему это сейчас происходит? Родственники погибших - они интересуются. Они хотят понять более подробно, как все происходило, как действовала Украины, но также, как действовала РФ. Особенно - почему РФ закрыла небо над Ростовской областью? Это большой вопрос, и этому вопросу будет уделяться значительное внимание. На сегодня никаких объяснений с российской стороны не было. Поэтому, если у кого-то есть что-то дополнительно сказать, то это именно РФ: как она действовала в тех условиях и были основания закрытия неба ", - отметил Ченцов.

По словам дипломата, Украина предоставила всю имеющуюся информацию и готова еще раз разъяснить, как действовала и как оценивались известные на тот момент риски для гражданской авиации.

"Но я повторяю: речь не идет о каком-то новом расследовании в соответствии с положениями ИКАО, но об исследовании практики управления воздушным движением в условиях конфликтов, в т. ч. действий Украины и РФ в июле 2014 года. Это позволит удовлетворить интерес нидерландского общества, прежде всего, родственников погибших, которые хотят этот вопрос дополнительно исследовать ", - добавил Ченцов.