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Espreso.tvОбществоБрошенные авто позволили убрать с улиц Киева

Брошенные авто позволили убрать с улиц Киева

Киевсовет разрешил коммунальным службам эвакуировать с улиц брошенные автомобили. На улицах столицы сейчас стоит более 600 брошенных автомобилей

Об этом сообщает УНИАН.

"Разрешить исполнительному органу Киевсовета (КГГА) перемещать бесхозные транспортные средства для временного хранения и передачи соответствующим подразделениям Нацполиции в соответствии с порядком", - говорится в решении.

Депутат Киевсовета Александр Пабат, который докладывал по этому вопросу, отметил, что сейчас КГГА не имеет полномочий вывозить оставленные или бесхозные транспортные средства. В то же время Национальная полиция из-за отсутствия материально-технической базы не способна решить проблему с такими автомобилями.

"Поэтому мы имеем в Киеве ситуацию, когда одно ведомство, отвечающее за порядок и благоустройство, не имеет полномочий относительно действий по отношению к брошенным авто, второе - имеет полномочия, но средства, в случае прохождения всех этапов и проведения аукциона, идут на третье ", - сказал Пабат.

На улицах столицы сейчас стоит более 600 брошенных авто, согласно статистическим данным.

Принятым сегодня решением предусмотрено, что КГГА в течение трех месяцев разработать и представить на утверждение Киевсовета порядок перемещения, временного хранения и передачи бесхозных транспортных средств соответствующим подразделениям Национальной полиции Украины.

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