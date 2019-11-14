Брошенные авто позволили убрать с улиц Киева
Об этом сообщает УНИАН.
"Разрешить исполнительному органу Киевсовета (КГГА) перемещать бесхозные транспортные средства для временного хранения и передачи соответствующим подразделениям Нацполиции в соответствии с порядком", - говорится в решении.
Депутат Киевсовета Александр Пабат, который докладывал по этому вопросу, отметил, что сейчас КГГА не имеет полномочий вывозить оставленные или бесхозные транспортные средства. В то же время Национальная полиция из-за отсутствия материально-технической базы не способна решить проблему с такими автомобилями.
"Поэтому мы имеем в Киеве ситуацию, когда одно ведомство, отвечающее за порядок и благоустройство, не имеет полномочий относительно действий по отношению к брошенным авто, второе - имеет полномочия, но средства, в случае прохождения всех этапов и проведения аукциона, идут на третье ", - сказал Пабат.
На улицах столицы сейчас стоит более 600 брошенных авто, согласно статистическим данным.
Принятым сегодня решением предусмотрено, что КГГА в течение трех месяцев разработать и представить на утверждение Киевсовета порядок перемещения, временного хранения и передачи бесхозных транспортных средств соответствующим подразделениям Национальной полиции Украины.
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