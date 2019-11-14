Не только Яременко: Арахамия анонсирует изменения в руководстве комитетов Рады

14 ноября, 2019, 16:25

В комитетах Верховной Рады, по словам лидера фракции "Слуга народа" Давида Арахамия, планируется сделать ротации

Об этом он рассказал в кулуарах парламента, передает Укринформ.

"Для того, чтобы кого-то в комитете поменять, надо проголосовать в Раде. Но мы хотим еще несколько ротаций в комитетах сделать ... У нас, например, есть люди, которые говорят, что они большие работники, но не посещают вообще заседание комитетов и занимают места. Я считаю, что такие люди, которые много говорят, но немного работают, должны находиться в комитете свободы слова", - сказал Арахамия.

Депутат предположил, что эти вопросы будут рассматриваться 15 ноября.