Не только Яременко: Арахамия анонсирует изменения в руководстве комитетов Рады
14 ноября, 2019, 16:25
В комитетах Верховной Рады, по словам лидера фракции "Слуга народа" Давида Арахамия, планируется сделать ротации
Об этом он рассказал в кулуарах парламента, передает Укринформ.
"Для того, чтобы кого-то в комитете поменять, надо проголосовать в Раде. Но мы хотим еще несколько ротаций в комитетах сделать ... У нас, например, есть люди, которые говорят, что они большие работники, но не посещают вообще заседание комитетов и занимают места. Я считаю, что такие люди, которые много говорят, но немного работают, должны находиться в комитете свободы слова", - сказал Арахамия.
Депутат предположил, что эти вопросы будут рассматриваться 15 ноября.
- Фракция "Слуга народа" на заседании принял решение о переизбрании главы Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной Рады.
Читайте также
-
11 ноября, 2019 Виталий Портников: Лукашенко пролазит в "окно в Европу"
-
10 ноября, 2019 Зеленые, но не слуги. Съезд партии зеленых в Финляндии
-
-
-
Читайте также
-
10 ноября, 2019 Зеленые, но не слуги. Съезд партии зеленых в Финляндии
-
-