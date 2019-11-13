Ярмоленко может оставить без работы тренера финалистов Лиги чемпионов
13 ноября, 2019, 12:50
Тренера финалиста Лиги чемпионов "Тоттенхэма" аргентинца Маурусио Почеттино уволят в случае поражения в матче чемпионата Англии от "Вест Хэма", за который играет украинец Андрей Ярмоленко
Об этом сообщает The Telegraph.
Руководство "Тоттенхэма" недовольно выступлениями команды в нынешнем сезоне и может отправить Маурусио Почеттино в отставку. "Хотспурс" могут уволить аргентинского тренера в случае поражения в лондонском дерби от "Вест Хэма", за который выступает Андрей Ярмоленко.
Матч "Вест Хэм" - "Тоттенхэм" состоится в Лондоне 23 ноября.
Сейчас "Тоттенхэм" занимает 14-е место в турнирной таблице и отстает от лидера чемпионата Англии "Ливерпуля" на 20 очков.
Контракт Почеттино с лондонским клубом рассчитан до июня 2023 года.
- Напомним, 27 октября в 10-м туре чемпионата Англии по футболу "Ливерпуль" одержал волевую победу над "Тоттенхэмом" в матче финалистов Лиги чемпионов .
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