Ярмоленко может оставить без работы тренера финалистов Лиги чемпионов

13 ноября, 2019, 12:50

Тренера финалиста Лиги чемпионов "Тоттенхэма" аргентинца Маурусио Почеттино уволят в случае поражения в матче чемпионата Англии от "Вест Хэма", за который играет украинец Андрей Ярмоленко

Об этом сообщает The Telegraph.

Руководство "Тоттенхэма" недовольно выступлениями команды в нынешнем сезоне и может отправить Маурусио Почеттино в отставку. "Хотспурс" могут уволить аргентинского тренера в случае поражения в лондонском дерби от "Вест Хэма", за который выступает Андрей Ярмоленко.

Матч "Вест Хэм" - "Тоттенхэм" состоится в Лондоне 23 ноября.

Сейчас "Тоттенхэм" занимает 14-е место в турнирной таблице и отстает от лидера чемпионата Англии "Ливерпуля" на 20 очков.

Контракт Почеттино с лондонским клубом рассчитан до июня 2023 года.