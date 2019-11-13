Я бы предложил заходить в зал Рады без телефонов, - Баканов

13 ноября, 2019, 18:19

Условия работы для всех должны быть одинаковыми

Об этом сказал председатель СБУ Иван Баканов сказал в интервью изданию "Главком" .

"Я не понимаю почему депутаты "Слуги народа" стали жертвами пранкеров. Это вопрос не к СБУ, а к самим депутатам и к руководителю фракции: зачем они переписываются с кем-то, особенно в зале Верховной Рады. В настоящее время настолько все диджитализовано, что все должны помнить: там на балконе (ложа прессы, - ред.) стоит человек с супероптикой и видит текст на экране. Я бы предложил заходить в зал Верховной Рады без телефонов. Это бы меньше отвлекало от работы. Согласитесь, вы бы не терпели у себя в редакции работника, который целый день в телефоне? Так почему депутатам можно?" - сказал Баканов.

Также, по словам Баканова, он слышал истории о плате в конвертах в "Слуге народа", но это только слухи. Он считает, что плату депутатам нужно поднять, привести ее в соответствие с заработной платой, которая позволяет жить, не отвлекаясь на бытовую экономию. Так же надо поднять и зарплату работникам Службы безопасности.