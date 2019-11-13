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Espreso.tvОбществоВ Украине будут продавать искусственное мясо: американский стартап Beyond Meat приходит на рынок

В Украине будут продавать искусственное мясо: американский стартап Beyond Meat приходит на рынок


фото: vc
Американский стартап Beyond Meat, который производит растительное мясо, должен выйти на украинский рынок уже в этом месяце

Об этом сообщает MMR со ссылкой на дистрибьютора в Украине - компанию Вест Миллз.

Уже известно, что блюда из вегетарианского мяса будут готовить в киевских заведениях ЖЗЛ, Queen, The Burger, Not only Fish, Avalon, Mocco, Normal, Havana, Fabius, Villa Riviera, Маяк, Bassano, Champion Hall, Star Burger и в ресторанах Дмитрия Борисова.

Растительное мясо также обещают ввести в меню киевской школы Midgard, в коворкинга IZONE и популярных кейтеринговых компаниях и услугах доставки еды.

Впоследствии котлеты, фарш и колбаски из искусственного мяса будут продавать в супермаркетах.

Компания Beyond Meat основана в 2009 году. Она специализируется на растительных заменителях курятины и говядины, в основе которых - бобовый белок, рапсовое и кокосовое масла. Продукты имитируют вкус, текстуру и питательность настоящего мяса.

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