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Espreso.tvМирВ Конгрессе США начинаются публичные слушания по делу импичмента Трампа

В Конгрессе США начинаются публичные слушания по делу импичмента Трампа

С 13 ноября расследование по делу об импичменте президента США Дональда Трампа в Палате представителей переходит в режим публичных слушаний в прямом эфире

Исторически редкая и длительная процедура заключается в том, чтобы выяснить, не злоупотреблял ли президент своим служебным положением в личной или политической выгоде, подталкивая иностранное правительство к расследованию против своих противников, и являются ли эти действия непоправимыми преступлениями, сообщает Радио Свобода.

В частности, Трамп просил Владимира Зеленского поручить провести расследование демократов и его потенциального оппонента на выборах 2020 года, бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера.

В 9:00 утра по местному времени (16:00 по Киеву) первым, кто будет давать показания, станет временный поверенный в делах Украины Уильям Тейлор.

  • Напомним, после скандала вокруг разговора Трампа с Зеленским спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента Дональда Трампа из-за вероятного давление на президента Украины.
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