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Espreso.tvОбществоВ Генштабе предоставили ГБР доступ к секретным документам

В Генштабе предоставили ГБР доступ к секретным документам


фото: ua1
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обработал решение Печерского районного суда г. Киева о предоставлении доступа к Стратегическому плану применения ВС

Об этом сообщает пресс служба Минобороны.

"Решение обработано со строгим соблюдением требований законодательства Украины по вопросам охраны государственной тайны. Допущенные к Плану должностные лица, в пределах полномочий, дали объяснения и отдельную информацию сотрудникам Государственного бюро расследований, которые определены постановлением Печерского суда и соответствующую форму допуска к государственной тайне и обязательства по его сохранению перед государством", - говорится в сообщении.

 

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