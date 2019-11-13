В Генштабе предоставили ГБР доступ к секретным документам
13 ноября, 2019, 15:54
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обработал решение Печерского районного суда г. Киева о предоставлении доступа к Стратегическому плану применения ВС
Об этом сообщает пресс служба Минобороны.
"Решение обработано со строгим соблюдением требований законодательства Украины по вопросам охраны государственной тайны. Допущенные к Плану должностные лица, в пределах полномочий, дали объяснения и отдельную информацию сотрудникам Государственного бюро расследований, которые определены постановлением Печерского суда и соответствующую форму допуска к государственной тайне и обязательства по его сохранению перед государством", - говорится в сообщении.
- Печерский районный суд принял решение дать допуск следователем ГБР к этому документу.
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