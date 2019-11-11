Печерский суд дал ГБР доступ к стратегическому плану применения сил обороны, - Бирюков
11 ноября, 2019, 17:28
Сегодня Печерский районный суд постановил дать допуск следователем ГБР к этому документу
Об этом написал экс-помощник министра обороны Юрий Бирюков в своем Facebook.
"В здании Генштаба особо режимные помещения. И в этих особо режимных помещениях особо режимные документы", - написал Бирюков.
Он написал, что Печерский суд дал доступ ГБР к важному документу с грифом "Совершенно секретно".
"Есть документ - Стратегический план использования ВСУ. Я не знаю, что там. Догадываюсь. Что-то очень и очень секретное. Очень. Поэтому на документе гриф "Совершенно секретно". Очень и очень важный документ. Сегодня Печерский районный суд принял дать допуск следователем ГБР к этому документу ", - добавил Бирюков.
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