В Австралии под колесами авто погиб 5-кратный паралимпийский чемпион
Об этом сообщает Reuters.
Пятикратного чемпион Паралимпиады по велоспорту и двукратного призера Игр-1992 по плаванию Кирана Модру сбил автомобиль, когда он ехал на велосипеде. Трагедия произошла на юге Австралии.
"Мы опечалены известием о смерти нашего друга и помощника Кирана Модры. Он погиб в результате ДТП в среду. Наши соболезнования его жене Керри и всей семьи Модры в это трудное время", - говорится в сообщении общества слепых Австралии.
На восьми Паралимпийских играх с 1988 до 2016 года Киран Модра завоевал 5 золотых и 5 бронзовых медалей. Кроме того, он семь раз становился чемпионом мира в паравелоспорте на треке. В 2014 году он получил две серебряные награды на Играх Содружества.
Киран МОПР было 47 лет.
- Напомним, 12 ноября 20-летняя американские гимнастка Мелани Коулман умерла после падения с брусьев на тренировке.
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