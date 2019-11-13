В Австралии под колесами авто погиб 5-кратный паралимпийский чемпион

13 ноября, 2019, 16:29

В Австралии в ДТП погиб пятикратный паралимпийский чемпион по велоспорту Киран Модра

Об этом сообщает Reuters.

Пятикратного чемпион Паралимпиады по велоспорту и двукратного призера Игр-1992 по плаванию Кирана Модру сбил автомобиль, когда он ехал на велосипеде. Трагедия произошла на юге Австралии.

"Мы опечалены известием о смерти нашего друга и помощника Кирана Модры. Он погиб в результате ДТП в среду. Наши соболезнования его жене Керри и всей семьи Модры в это трудное время", - говорится в сообщении общества слепых Австралии.

На восьми Паралимпийских играх с 1988 до 2016 года Киран Модра завоевал 5 золотых и 5 бронзовых медалей. Кроме того, он семь раз становился чемпионом мира в паравелоспорте на треке. В 2014 году он получил две серебряные награды на Играх Содружества.

Киран МОПР было 47 лет.