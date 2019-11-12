Американская гимнастка умерла после падения с брусьев

12 ноября, 2019, 15:03

20-летняя американская гимнастка Мелани Коулман умерла после падения с брусьев на тренировке

Об этом сообщает The Connecticut Post.

20-летняя американская гимнастка Мелани Коулман умерла через два дня после падения с брусьев на тренировке в университете Южного Коннектикута. Спортсменка не смогла ухватиться за брусья при выполнении одного из элементов и упала, серьезно повредив позвоночник и ребра. Коулман была доставлена ​​в больницу, но медикам не удалось спасти ее жизнь.

"Ее тренеры и преподаватели описывают Мелани как особенную молодую девушку, которая добивалась успеха как в учебе, так и в спорте. Наши искренние соболезнования семье и друзьям", - сказал глава университета Джо Бертолини.

Мелани Коулман была капитаном университетской команды по спортивной гимнастике и участницей государственной программы по подготовке олимпийских атлетов. В прошлом году успехи Мелани были отмечены Федерацией гимнастики США.