Американская гимнастка умерла после падения с брусьев
Об этом сообщает The Connecticut Post.
20-летняя американская гимнастка Мелани Коулман умерла через два дня после падения с брусьев на тренировке в университете Южного Коннектикута. Спортсменка не смогла ухватиться за брусья при выполнении одного из элементов и упала, серьезно повредив позвоночник и ребра. Коулман была доставлена в больницу, но медикам не удалось спасти ее жизнь.
"Ее тренеры и преподаватели описывают Мелани как особенную молодую девушку, которая добивалась успеха как в учебе, так и в спорте. Наши искренние соболезнования семье и друзьям", - сказал глава университета Джо Бертолини.
Мелани Коулман была капитаном университетской команды по спортивной гимнастике и участницей государственной программы по подготовке олимпийских атлетов. В прошлом году успехи Мелани были отмечены Федерацией гимнастики США.
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