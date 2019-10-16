Уайлдер назвал самого желанного соперника в супертяжелом весе

16 октября, 2019, 15:35

Чемпион мира WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер заявил, что больше всего хочет выйти в ринг против обладателя титулов WBO, WBA и IBF Энди Руиса из США

Об этом сообщает BoxingScene.

По словам Уайлдера, который владеет титулом WBC (Всемирного боксерского совета) он больше хочет встретиться в ринге с Энди Руисом, чем с британцем Энтони Джошуа, с которым чемпион мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) проведет матч-реванш 7 декабря в Саудовской Аравии.

"Они устроят большой бой, кто бы ни победил. Но самый крутой поединок для меня - с Руисом. Он латиноамериканец, но родился в США, так что имеет отношение к обеим странам. Замечательно, что он стал первым мексиканцем, который является чемпионом в супертяжелом весе. У них никогда не было таких боксеров. О нем никто не знал, но теперь знают многие. Так что мой бой с ним - это круче, чем если бы я бился с Джошуа ", - сказал Уайлдер.

В июне 2019 года Руис сенсационно победил Джошуа в Нью-Йорке и отобрал у британца чемпионские пояса WBA, IBF, WBO.