 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортУайлдер назвал самого желанного соперника в супертяжелом весе

Уайлдер назвал самого желанного соперника в супертяжелом весе


фото: boxingscene
Чемпион мира WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер заявил, что больше всего хочет выйти в ринг против обладателя титулов WBO, WBA и IBF Энди Руиса из США

Об этом сообщает BoxingScene.

По словам Уайлдера, который владеет титулом WBC (Всемирного боксерского совета) он больше хочет встретиться в ринге с Энди Руисом, чем с британцем Энтони Джошуа, с которым чемпион мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) проведет матч-реванш 7 декабря в Саудовской Аравии.

"Они устроят большой бой, кто бы ни победил. Но самый крутой поединок для меня - с Руисом. Он латиноамериканец, но родился в США, так что имеет отношение к обеим странам. Замечательно, что он стал первым мексиканцем, который является чемпионом в супертяжелом весе. У них никогда не было таких боксеров. О нем никто не знал, но теперь знают многие. Так что мой бой с ним - это круче, чем если бы я бился с Джошуа ", - сказал Уайлдер.

В июне 2019 года Руис сенсационно победил Джошуа в Нью-Йорке и отобрал у британца чемпионские пояса WBA, IBF, WBO.

  • Напомним, 9 октября украинский боксер Александр Усик бросил вызов чемпиону мира в супертяжелом весе американцу Деонтею Уайлдеру.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

16 октября, 2019 среда

больше новостей

16 октября, 2019 среда

15 октября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать