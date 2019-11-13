Тимошенко заявила о переходе "Батькивщины" в оппозицию

13 ноября, 2019, 16:58

Об этом она заявила на своей странице в Facebook.

"Заявление фракции. Принятием закона о распродаже земли президент Зеленский пересек красные линии. Команда "Батькивщины" переходит в оппозицию", - написала она.

Напомним, Верховная Рада сегодня приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", рекомендованный профильным комитетом, который вводит рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года.