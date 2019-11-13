Трамп предложил Эрдогану пути обхода санкций российских С-400, - WP

13 ноября, 2019, 10:36

Президент США Дональд Трамп предложил турецкому президенту Реджепу Эрдогану способ обхода американских санкций в связи с покупкой российских зенитных комплексов С-400

Об этом пишет Washington Post.

Высокопоставленные чиновники администрации Трампа рассказали, что американский президент также предложил Эрдогану заключить торговое соглашение на 100 млрд долларов.

Письмо с соответствующими предложениями было направлено Эрдогану на прошлой неделе.

"Мы сняли (торговое предложение - ред.) с повестки дня, когда турки вошли в Сирию. Но как только мы получили заверения в прекращении огня, мы решили вернуть пакет предложений, включая осуществление нынешнего визита. Во-вторых, они решают проблему С- 400 к нашему удовольствие", - рассказал один из собеседников издания.

12 ноября Эрдоган отправился с официальным двухдневным визитом в Вашингтон, где планирует провести переговоры с Трампом.

В июле 2019 года начались поставки российских ЗРК С-400 для нужд турецкой армии. Анкара объяснила, что контракт с Москвой "продиктован реалиями", так как воздушное пространство Турции является незащищенным.

Планах закупить российские ЗРК вызывали серьезное беспокойство со стороны США. Вашингтон заявил, что российская ракетная система была разработана для уничтожения американских и союзных самолетов, в том числе истребителей нового поколения F-35. В администрации США назвали приобретение Турцией С-400 "несовместимым" с продажей F-35.

После соглашения с Россией власти США заявили об отстранении Турции от программы по производству компонентов для новейших американских истребителей F-35.