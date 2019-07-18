США исключили Турцию из программы самолетов F-35 из-за российских С-400
"F-35 не совместимы с российской платформой сбора разведданных, которая будет использоваться для изучения их улучшенных характеристик", - говорится в заявлении Белого дома, передает Reuters.
"США и другие партнеры по F-35 согласны с решением приостановить участие Турции в программы и начать процесс официального исключения Турции из нее", - сказала заместитель министра обороны по вопросам приобретения и поддержки Эллен Лорд.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил , что США прекращают продажу Турции истребителей F-35.
Напомним, что поставки ЗРК С-400 российского производства для нужд турецкой армии началось 12 июля. На данный момент на авиабазу в Анкаре прибыли 14 самолетов с компонентами ЗРК.
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