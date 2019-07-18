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Espreso.tvМирСША исключили Турцию из программы самолетов F-35 из-за российских С-400

США исключили Турцию из программы самолетов F-35 из-за российских С-400


фото: ap
Решение Турции о приобретении российских зенитно-ракетных комплексов С-400 исключает ее дальнейшее участие в программе истребителей F-35, заявили в Белом доме

"F-35 не совместимы с российской платформой сбора разведданных, которая будет использоваться для изучения их улучшенных характеристик", - говорится в заявлении Белого дома, передает Reuters.

"США и другие партнеры по F-35 согласны с решением приостановить участие Турции в программы и начать процесс официального исключения Турции из нее", - сказала заместитель министра обороны по вопросам приобретения и поддержки Эллен Лорд.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил , что США прекращают продажу Турции истребителей F-35.

Напомним, что поставки ЗРК С-400 российского производства для нужд турецкой армии началось 12 июля. На данный момент на авиабазу в Анкаре прибыли 14 самолетов с компонентами ЗРК.

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