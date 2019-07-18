США исключили Турцию из программы самолетов F-35 из-за российских С-400

"F-35 не совместимы с российской платформой сбора разведданных, которая будет использоваться для изучения их улучшенных характеристик", - говорится в заявлении Белого дома, передает Reuters.

"США и другие партнеры по F-35 согласны с решением приостановить участие Турции в программы и начать процесс официального исключения Турции из нее", - сказала заместитель министра обороны по вопросам приобретения и поддержки Эллен Лорд.