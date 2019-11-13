Суд продлил арест ветерану АТО, который хотел взорвать мост в Киеве

13 ноября, 2019, 20:41

Днепровский районный суд Киева продлил арест ветерану АТО Алексею Белько, который в сентябре 2019 года угрожал взорвать мост в Киеве

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

"По ходатайству столичной прокуратуры мужчине, который 18 сентября 2019 года совершил ложное сообщение о подготовке взрыва на столичном мосту Метро, продлили на 2 месяца меру пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в тексте сообщения.

Белько будет находиться под стражей до 12 января 2020 года.