Суд продлил арест ветерану АТО, который хотел взорвать мост в Киеве
13 ноября, 2019, 20:41
Днепровский районный суд Киева продлил арест ветерану АТО Алексею Белько, который в сентябре 2019 года угрожал взорвать мост в Киеве
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.
"По ходатайству столичной прокуратуры мужчине, который 18 сентября 2019 года совершил ложное сообщение о подготовке взрыва на столичном мосту Метро, продлили на 2 месяца меру пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в тексте сообщения.
Белько будет находиться под стражей до 12 января 2020 года.
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