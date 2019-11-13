Суд определил дату рассмотрения дела об отмене национализации ПриватБанка

13 ноября, 2019, 13:13

Шестой апелляционный админсуд рассмотрит апелляционную жалобу государства на решение Окружного админсуда от 18 апреля об отмене национализации ПриватБанка 19 декабря

Об этом сообщает НВ Бизнес со ссылкой на реестр судебных дел.

Шестой апелляционный админсуд 19 декабря 2019 рассмотрит апелляционную жалобу Национального банка Украины (НБУ), Кабинета министров и ПриватБанка на решение Окружного административного суда Киева от 18 апреля об отмене национализации ПриватБанка.

Примечательно, что в государственной собственности банк оказался 19 декабря 2016 - ровно 3 года назад.

В судейскую коллегию вошли Евгений Чаку, Евгений Мезенцев и Виталий Файдюк. Все эти судьи, исходя из реестра судебных решений, имеют опыт рассмотрения дел, связанных с ПриватБанком, и не в пользу государства.