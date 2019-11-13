Суд определил дату рассмотрения дела об отмене национализации ПриватБанка
Об этом сообщает НВ Бизнес со ссылкой на реестр судебных дел.
Шестой апелляционный админсуд 19 декабря 2019 рассмотрит апелляционную жалобу Национального банка Украины (НБУ), Кабинета министров и ПриватБанка на решение Окружного административного суда Киева от 18 апреля об отмене национализации ПриватБанка.
Примечательно, что в государственной собственности банк оказался 19 декабря 2016 - ровно 3 года назад.
В судейскую коллегию вошли Евгений Чаку, Евгений Мезенцев и Виталий Файдюк. Все эти судьи, исходя из реестра судебных решений, имеют опыт рассмотрения дел, связанных с ПриватБанком, и не в пользу государства.
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Напомним, 18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского в Национальный банк Украины и Кабинета министров Украины о неправомерности национализации "ПриватБанка".
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18 декабря 2016 года правительство по предложению НБУ и акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Геннадий Боголюбов, принял решение о национализации банка из-за его неплатежеспособности. Государство получило 100% в его капитале, а ПриватБанк был докапитализировать на сумму 116, 8 млрд грн, а в июне 2017 года правительство решило внести в капитал банка еще 38,5 млрд грн на основании анализа НБУ и независимого аудитора - EY.
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