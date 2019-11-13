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Espreso.tvСпорт"Шахтер" и "Десна" попали в престижный европейский рейтинг

"Шахтер" и "Десна" попали в престижный европейский рейтинг


фото: shakhtar.com
Донецкий "Шахтер" и черниговская "Десна" оказались в шестерке команд с лучшей защитой среди топ-10 чемпионатов Европы

Об этом сообщает playmakerstats y twitter.

Опубликован рейтинг клубов из топ-10 европейских лиг, на основании рейтинга УЕФА, которые меньше всего пропускают в национальных чемпионатов. В десятке оказались сразу две украинские команды.

Донецкий "Шахтер" вместе с бельгийским "Брюгге" разделили второе место, "горняки" пропускают в среднем за матч лишь по 0,43 гола. Лучший показатель только у представителя чемпионата Португалии - "Бенфики".
 
Черниговская "Десна" единолично заняла шестую позицию, украинцы в среднем в матчах УПЛ пропускают по 0,57 гола за игру.
 
После 14-го тура в УПЛ лидирует "Шахтер", имея в активе 40 очков, "Десна" находится на третьем месте, у команды из Чернигова 27 зачетных пунктов.
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