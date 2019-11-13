"Дело Хизб ут-Тахрир": фигуранта поместили в карцер, - жена

13 ноября, 2019, 18:37

Фигуранта второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" Сейрана Салиев, который находится в СИЗО Ростова-на-Дону, отправили в карцер 11 ноября на 5 дней

Об этом сообщает Крим.Реалии.

Жена Сейрана Салиев, Мумин, рассказала, что мужа поместили в карцер из-за часов.

"В камерах СИЗО систематически проводят обыски. Во время одного из таких обысков у мужа нашли часы. Он пояснил, что они нужны ему для того, чтобы вовремя осуществлять пятикратный намаз. Я так понимаю, конвоиры пообещали часы ему вернуть и не вернули. В знак протеста позже Сейран отказался заходить по перерасчету в камеру. За это его поместили в карцер ", - рассказала Мумин Салиев.

15 ноября суд в Ростове-на-Дону начнет рассматривать по существу второе Бахчисарайское "дело Хизб ут-Тахрир".

Мумин Салиев также рассказала, что мать Сейрана хотела попасть к нему на свидание, однако пока он находится в карцере, ни свидания, ни передачи ему не положены.