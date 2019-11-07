Политзаключенного Мустафаева привезли в СИЗО Ростова-на-Дону, - адвокат

7 ноября, 2019, 21:08

Фигурант второго Бахчисарайского дела "Хизб ут-Тахрир" Сервер Мустафаев находится в СИЗО-1 Ростова-на-Дону

Об этом Крым.Реалиям сообщила адвокат Лиля Гемеджи со ссылкой на другого адвоката Сергея Легостова.

"Второй адвокат Сергей Легостов находится в связи с делом Энвера Сейтосманов в Ростове-на-Дону, в окружном военном суде он узнавал о состоянии дел во второй бахчисарайской группе. В суде ему подтвердили, что Сервер уже доставлен в СИЗО-1, и 15 числа пройдут судебные слушания по существу ", - рассказала Гемеджи.