ГБР готовит новые подозрения Марченко, - Труба

13 ноября, 2019, 17:34

Председатель ГБР Роман Труба анонсировал новые подозрения начальнику Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Дмитрию Марченко

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Баллистическая экспертиза, которую провело специализированное государственное учреждение, показала, что простреливается 70% бронежилетов. Расследование не завершено. Будут новые подозрения", - написал он.

Труба написал, что Марченко знал, что бронежилеты имеют необработанные пластины, которые не соответствуют техническим требованиям и что в части бронежилетов есть пластины, по которым не проводились баллистические испытания, а на часть партии нет протоколов лабораторных испытаний.