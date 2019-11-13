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Espreso.tvОбществоГБР готовит новые подозрения Марченко, - Труба

ГБР готовит новые подозрения Марченко, - Труба


фото: zaxid.net
Председатель ГБР Роман Труба анонсировал новые подозрения начальнику Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Дмитрию Марченко

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Баллистическая экспертиза, которую провело специализированное государственное учреждение, показала, что простреливается 70% бронежилетов. Расследование не завершено. Будут новые подозрения", - написал он.

Труба написал, что Марченко знал, что бронежилеты имеют необработанные пластины, которые не соответствуют техническим требованиям и что в части бронежилетов есть пластины, по которым не проводились баллистические испытания, а на часть партии нет протоколов лабораторных испытаний.

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