Постпред в Крыму назвал цели в рамках деоккупации

Также Кориневич отметил, что представительство будет разрабатывать законопроекты по защите прав крымчан.

"Второй приоритет - это информационная политика и связи с гражданами, проживающими на временно оккупированных территориях. И это действительно важно: поднимать вопрос Крыма как в наших общенациональных СМИ, так и влиять и быть доступными на временно оккупированной территории", - добавил он.

Третьим приоритетом является вопрос прав крымчан.

"Это может быть что угодно. От содействия в получении паспорта или временного жилья до каких-то других вопросов", - добавил он.