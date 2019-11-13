Постпред в Крыму назвал цели в рамках деоккупации
Об этом сообщает РБК-Украина.
Как он отметил, приоритетная цель - разработка законов.
"Если мы говорим о наших стратегических целях, то, прежде всего, мы говорим о направлении законодательной работы. Это то, что, собственно говоря, является нашим полномочиям в соответствии с законом Украины. Мы действительно постараемся становиться органом, разрабатывает необходимые для Крыма и крымчан законопроекты и уже определенные наработки у нас есть", - рассказал он.
Также Кориневич отметил, что представительство будет разрабатывать законопроекты по защите прав крымчан.
"Второй приоритет - это информационная политика и связи с гражданами, проживающими на временно оккупированных территориях. И это действительно важно: поднимать вопрос Крыма как в наших общенациональных СМИ, так и влиять и быть доступными на временно оккупированной территории", - добавил он.
Третьим приоритетом является вопрос прав крымчан.
"Это может быть что угодно. От содействия в получении паспорта или временного жилья до каких-то других вопросов", - добавил он.
- По словам вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы, война между Украиной и Россией завершится после возвращения Крыма.
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