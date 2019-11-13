Незаконная надстройка на Майдане: владельца обяжут отремонтировать крышу
Об этом сообщил советник мэра Максим Бахматов на пресс-брифинге, передает "Интерфакс - Украина".
"Мы договорились с ним (владельцем надстройки, - ред.), что тот отремонтирует лифты, сделает реставрацию внешних архитектурных элементов, наведет порядок на придомовой территории", - сказал Бахматов.
По словам представителя владельца надстройки Дмитрия Набугорнова из-за погодных условий крышу временно накроют в течение 10 дней, а на полноценный ремонт уйдет около месяца.
Бахматов также сообщил о вынесении выговора начальнику жэка и инспектору КП "Благоустройство" Шевченковского района столицы. Председатель Шевченковской РГА Олег Гаряга рассказал о первых результатах инвентаризации незаконных надстроек и пристроек в районе.
"Обнаружили 46 таких объектов, и это только первый этап проверок", - сказал он.
- Ранее сообщалось о начале демонтажа незаконной надстройки на одном из домов на Майдане Независимости в Киеве.
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