"Скворечник" на Майдане: Гончарук и Кличко провели совещание о незаконных надстройках

15 октября, 2019, 20:24

В Кабмине состоялось совещание по решению проблем с незаконными надстройками в домах в украинских городах

Об этом глава украинского правительства Алексей Гончарук написал в своем телеграмм-канале.

"Сегодня собрал совещание с мэром Виталием Кличко и и.о. главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины Александром Строкачем, чтобы выяснить обстоятельства, которые мешают органам местного самоуправления выполнять свои полномочия ", - написал Гончарук.

По его словам, во время совещания расставили все точки над "и" в вопросах: кто должен нести ответственность за ситуацию; какие конкретные действия нужно начать делать для решения проблемы.

Поводом для совещания стало то, что на выходных советник киевского мэра Максим Бахматов обратил внимание на случай незаконной надстройки на Майдане Независимости в Киеве.

"Если мы не готовы сейчас снести этот скворечник на Майдане, то о каком комплексном решении проблемы недостроев по всей стране может идти речь?", - спрашивает Гончарук.