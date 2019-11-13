Молдова: пророссийские социалисты сформируют правительство меньшинства
Об этом говорится в заявлении социалистов 13 ноября, сообщает NewsMaker.
В ПСРМ отметили, что не намерены создавать новое парламентское большинство с одной из политических партий.
"Мы объявляем, что с сегодняшнего дня фракция ПСРМ переходит в режим формирования нового правительства с участием президента Молдовы и других парламентских фракций, и с Божьей помощью для страны!", - заявили социалисты.
Они отметили, что считают "несерьезным" и "политически инфантильным" требование блока ACUM сформировать то же правительство во главе с Майей Санду.
Социалисты подчеркнули, что "досрочные парламентские выборы приведут страну к хаосу и катастрофическим социальным и экономически разрушительным последствиям", поэтому, исходя из этого, ПСРМ решила сформировать правительство меньшинства.
Напомним, во вторник парламент Молдовы поддержал инициативу социалистов относительно вотума недоверия проевропейскому правительству Майи Санду.
Кроме Партии социалистов, фактическим лидером которой является пророссийский президент Молдовы Игорь Додон, инициативу отставки правительства поддержала Демократическая партия, которой до недавнего времени руководил олигарх-беглец Влад Плахотнюк.
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