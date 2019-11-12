Правительство Молдовы отправили в отставку
Об этом сообщает Newsmaker.
За инициативу социалистов проголосовали 63 депутата.
Санду выступила перед депутатами, рассказав о достижениях нового правительства и обвинив социалистов в том, что они боятся сильного правительства, которое за 2 месяца выполнило взятые на себя обязательства и разблокировало внешнее финансирование.
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Напомним, что 8 ноября ПСРМ (Партия социалистов) зарегистрировала в парламенте инициативу об объявлении вотума недоверия правительству Санду в связи с принятием правительством ответственности за внесение поправок в закон «О прокуратуре», которые предусматривают выдвижение премьер-министром кандидатов на должность генпрокурора.
- Правительство Марии Санду характеризовалось взглядами на будущее Молдовы именно с Европой
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