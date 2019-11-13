Комитет Рады рекомендовал принять бюджет-2020 в целом

13 ноября, 2019, 20:50

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета рекомендовал депутатам принять за основу и в целом проект государственного бюджета на 2020 год

Об этом передает журналист Еспресо.TV .

За данное решение проголосовало большинство членов комитета.

Кроме того, во время заседания комитета нардепы поддержали законопроект с изменениями в Бюджетный кодекс. В частности парламента рекомендовали проголосовать законопроект с учетом всех внесенных поправок и технических обоснований, которые были поддержаны на комитете.

Рассмотреть Бюджетный кодекс Рада планирует завтра перед голосованием за госбюджет на 2020 год.