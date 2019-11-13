Комитет Рады рекомендовал принять бюджет-2020 в целом
13 ноября, 2019, 20:50
Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета рекомендовал депутатам принять за основу и в целом проект государственного бюджета на 2020 год
Об этом передает журналист Еспресо.TV .
За данное решение проголосовало большинство членов комитета.
Кроме того, во время заседания комитета нардепы поддержали законопроект с изменениями в Бюджетный кодекс. В частности парламента рекомендовали проголосовать законопроект с учетом всех внесенных поправок и технических обоснований, которые были поддержаны на комитете.
Рассмотреть Бюджетный кодекс Рада планирует завтра перед голосованием за госбюджет на 2020 год.
- Председатель парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия прогнозирует, что закон о государственном бюджете на 2020 год примут 14 ноября в 23:00.
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