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Espreso.tvОбществоАрахамия назвал сроки принятия госбюджета-2020

Арахамия назвал сроки принятия госбюджета-2020


фото: fakty.ua
Глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия прогнозирует, что закон о государственном бюджете на 2020 год примут 14 ноября до 23:00

Об этом Арахамия сказал в комментарии журналистам, передает УНИАН.

"Мой прогноз, что мы где-то до 10-11 часов вечера доработаем и примем", - сказал Арахамия.

По словам главы фракции партии власти, проект госбюджета является реалистичным, но есть вероятность, что он будет пересмотрен с точки зрения доходной части.

Арахамия также предположил, что во втором полугодии 2020 года закон о госбюджете пересмотрят в сторону увеличения расходов, поскольку доходная часть должна вырасти за счет поступлений от лицензий на добычу янтаря и от легализации игорного бизнеса.

Напомним, за принятие проекта бюджета в первом чтении 18 октября проголосовали 255 народных депутатов.

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