Княжицкий прокомментировал новую редакцию закона о столице

13 ноября, 2019, 21:53

Народный депутат Николай Княжицкий считает, что "Слуга народа" уже не хочет проводить досрочные выборы в Киеве

Об этом он заявил в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на Еспресо.TV.

"Мы будем говорить об этих предложениях (в закон о столице, - ред.) Знаете, когда этот законопроект писался, то они надеялись, что уже сейчас пройдут выборы, будет их администрация. У них все очень быстро меняется, теперь уже никто не хочет проводить выборы в столице", - сказал Княжицкий.

Он добавил, что правящая партия приспосабливает законы к политической ситуации.

"Никто не хочет проводить досрочные выборы в других регионах Украины и уже этот законопроект, может, в такой форме и не нужен. А, может, через месяц, будет им нужен, в другой, третей или десятой форме. Это наша беда, потому что мы приспосабливаем законодательство к политическим желаниям тех или иных политических сил, это, конечно, к верховенству права не имеет никакого отношения. Как и этот законопроект к какой-то стратегической цели. Скорее была тактическая цель, ее уже не нужно достигать", - заявил нардеп.