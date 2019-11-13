Законопроект о земле открывает путь к тому, чтобы Жириновский купил "юго-восток", - Княжицкий

13 ноября, 2019, 20:30

Народный депутат Николай Княжицкий считает, что законопроект о земле играет на руку только олигархам и российским деньгам

Об этом он сказал в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на Еспресо.TV.

"Я голосовал красной кнопкой. Как проводит политику "Слуга народа": главное дать закону хорошее название. Закон не о рынке земли, потому что рынок, это то, что регулируется, что-то защищенное государством, это ценность и неисчерпаемый ресурс. Государство не может отдавать это таким образом, как предлагается в законе, чтобы любой мог купить по 200 тыс.га земли. Это безумная площадь, я уже забыл, сколько это Люксембургов и Андорр", - сказал Княжицкий.

Он также добавил, что закон не соответствует европейским стандартам.

"Это может быть у одного человека или одного лица, так как нет контролирующего органа или регулятора, может купить 3 раза по 200 тыс. Может один человек всю Украину купить запросто, за какие деньги это сделано, никого не интересует, никто не проверяет. Россия может купить "юго-восток" как говорил Жириновский, сейчас этот закон открывает путь к тому, чтобы Жириновский его купил, за копейки, потому что нет минимальной цены, людей можно шантажировать. это можно купить без денег, это абсолютно не соответствует европейской практике" , - отметил депутат.

Княжицкий также высказался о покупке земли лицами из Европы.

"Когда вы ставите вопрос о продаже иностранцам, я не был бы столь категоричен, потому что в большинстве европейских стран нет ограничений для ЕС. Если мы говорим, что мы движемся в ЕС, то мы тоже можем сказать, что европейским гражданам, юридическим лицам ЕС под контролем украинского государства в ограниченных количествах для развития фермерского хозяйства, для того, чтобы он заботился о земле, эту землю бы продавали и мы бы привлекали европейских инвесторов, это был бы только плюс", - добавил он.

Нынешняя редакция закона, по мнению депутата, против украинского села

"Этот закон позволяет украинским олигархам скупить землю и российским деньгам купить землю, это против эффективного иностранного инвестора, против украинского фермера и селянина этот закон, который называется о рынке земли", - подытожил Княжицкий.