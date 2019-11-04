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Espreso.tvОбществоМинрегион: все области подключены к отоплению

Минрегион: все области подключены к отоплению


фото: pikabu
В Украине по состоянию на 8:30 4 ноября в всех областях подключили отопление, а именно - 85% жилых зданий и почти 91% объектов социальной сферы

Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины на странице в Facebook .

"В Закарпатской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях отапливают 100% жилищного и социального фондов. В Винницкой, Николаевской и Житомирской областях подключены все объекты социальной сферы, 99,9% - в Хмельницкой области ", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что в Черниговской области отапливаются почти 100% жилых домов, а именно 99,8%, в Ривненской - 99,5%, Житомирской и Сумской областях - 99,3%.

  • Напомним, что 1 ноября премьер-министром Алексеем Гончаруком было дано поручение руководителям Днепропетровской, Львовской и Кировоградской областей обеспечить в полном объеме начало отопительного сезона. Эти регионы, по словам Гончарука, имеют долги перед Нафтогазом.

 

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