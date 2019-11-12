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Espreso.tvОбществоБирюков назвал свою версию преследования генерала Марченко

Бирюков назвал свою версию преследования генерала Марченко

Бирюков считает, что дело против генерала Марченко является скрытой попыткой ударить по партии "Европейская солидарность"

Об этом ексрадник министра обороны Юрий Бирюков рассказал в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на Еспресо.TV.

"Мы с Марченко с 2014 года шли. Вместе были в Донецком аэропорту, вместе организовывали поставки волонтерской помощи. Я предлагал ему переехать в Киев. Моя субъективная точка зрения с учетом того, что обыски были также у меня, кто-то видимо настолько поверил в якобы всеобъемлющую коррупцию в армии, что решил ударить по мне через Марченко", - сказал Бирюков.

По его словам, это дело также может быть попыткой ударить по позициям партии "Европейская солидарность".

  • Напомним, Печерский райсуд Киева арестовал генерал-майора Дмитрия Марченко с возможностью выхода под залог в 76 млн грн. ГБР обвиняет Марченко в закупке некачественных бронежилетов для армии по завышенной цене.
  • Дмитрий Марченко - боевой офицер, ветеран АТО, участник обороны Донецкого аэропорта. За личное мужество и героизм был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени. В сентябре 2015 года назначен на должность начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины.

 

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