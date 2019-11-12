Бирюков назвал свою версию преследования генерала Марченко
12 ноября, 2019, 20:54
Бирюков считает, что дело против генерала Марченко является скрытой попыткой ударить по партии "Европейская солидарность"
Об этом ексрадник министра обороны Юрий Бирюков рассказал в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на Еспресо.TV.
"Мы с Марченко с 2014 года шли. Вместе были в Донецком аэропорту, вместе организовывали поставки волонтерской помощи. Я предлагал ему переехать в Киев. Моя субъективная точка зрения с учетом того, что обыски были также у меня, кто-то видимо настолько поверил в якобы всеобъемлющую коррупцию в армии, что решил ударить по мне через Марченко", - сказал Бирюков.
По его словам, это дело также может быть попыткой ударить по позициям партии "Европейская солидарность".
- Напомним, Печерский райсуд Киева арестовал генерал-майора Дмитрия Марченко с возможностью выхода под залог в 76 млн грн. ГБР обвиняет Марченко в закупке некачественных бронежилетов для армии по завышенной цене.
- Дмитрий Марченко - боевой офицер, ветеран АТО, участник обороны Донецкого аэропорта. За личное мужество и героизм был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени. В сентябре 2015 года назначен на должность начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины.
Читайте также
-
11 ноября, 2019 Виталий Портников: Лукашенко пролазит в "окно в Европу"
-
10 ноября, 2019 Зеленые, но не слуги. Съезд партии зеленых в Финляндии
-
-
-
Читайте также
-
10 ноября, 2019 Зеленые, но не слуги. Съезд партии зеленых в Финляндии
-
-