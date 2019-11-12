Бирюков назвал свою версию преследования генерала Марченко

12 ноября, 2019, 20:54

Бирюков считает, что дело против генерала Марченко является скрытой попыткой ударить по партии "Европейская солидарность"

Об этом ексрадник министра обороны Юрий Бирюков рассказал в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на Еспресо.TV.

"Мы с Марченко с 2014 года шли. Вместе были в Донецком аэропорту, вместе организовывали поставки волонтерской помощи. Я предлагал ему переехать в Киев. Моя субъективная точка зрения с учетом того, что обыски были также у меня, кто-то видимо настолько поверил в якобы всеобъемлющую коррупцию в армии, что решил ударить по мне через Марченко", - сказал Бирюков.

По его словам, это дело также может быть попыткой ударить по позициям партии "Европейская солидарность".