ЕС поддержал планы Украины открыть рынок земли

13 ноября, 2019, 12:54

Европейский Союз поддерживает планы правительства открыть рынок земли в Украине

На странице представительства ЕС в Украине в Facebook отмечается, что запуск рынка земли "может раскрыть огромный потенциал украинской экономики".

"Реформа должна основываться на верховенстве права и принципах устойчивости, прозрачности, справедливости и открытости", - говорится в сообщении.

В представительстве отмечают, что крайне важно ввести меры в связи с открытием рынка, "чтобы избежать чрезмерной концентрации земли в руках нескольких операторов, чтобы обеспечить справедливое отношение к мелким собственникам земли готовы продать свои земельные участки, и гарантировать права активных мелких фермеров готовы приобрести сельскохозяйственную землю ".

"ЕС будет внимательно оценивать условия, в которых будет работать рынок сельскохозяйственных земель, и как будут контролироваться защитные меры в ходе осуществления земельной реформы", - добавили в представительстве.

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