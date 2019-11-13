ЕС поддержал планы Украины открыть рынок земли
На странице представительства ЕС в Украине в Facebook отмечается, что запуск рынка земли "может раскрыть огромный потенциал украинской экономики".
"Реформа должна основываться на верховенстве права и принципах устойчивости, прозрачности, справедливости и открытости", - говорится в сообщении.
В представительстве отмечают, что крайне важно ввести меры в связи с открытием рынка, "чтобы избежать чрезмерной концентрации земли в руках нескольких операторов, чтобы обеспечить справедливое отношение к мелким собственникам земли готовы продать свои земельные участки, и гарантировать права активных мелких фермеров готовы приобрести сельскохозяйственную землю ".
"ЕС будет внимательно оценивать условия, в которых будет работать рынок сельскохозяйственных земель, и как будут контролироваться защитные меры в ходе осуществления земельной реформы", - добавили в представительстве.
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