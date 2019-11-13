Экс-футболист "Динамо" близок к переходу в Саудовскую Аравию

Об этом сообщает Sporx.

Бывший хавбек киевского "Динамо", а ныне полузащитник стамбульского "Галатасарая" Беланда, в зимнее трансферное окно вероятно покинет турецкий клуб. Руководители команды планируют заработать на продаже мароканца более 10 млн евро.

На 29-летнего футболиста активно претендуют сразу два клуба из Саудовской Аравии - "Аль-Ахли" и "Аль-Иттихад". Оба, как ожидается, сделают конкретные предложения по трансферу Беланда ближе к открытию трансферного окна.

В нынешнем сезоне Беланда провел 7 матчей в турецкой Суперлиге, отметившись 1 голом и 1 ассистом.