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Espreso.tvСпортЭкс-футболист "Динамо" близок к переходу в Саудовскую Аравию

Экс-футболист "Динамо" близок к переходу в Саудовскую Аравию


фото: ligablatt.de
Бывший хавбек киевского "Динамо" Юнес Беланда заинтересовал два клуба из Саудовской Аравии - "Аль-Ахли" и "Аль-Иттихад"

Об этом сообщает Sporx.

Бывший хавбек киевского "Динамо", а ныне полузащитник стамбульского "Галатасарая" Беланда, в зимнее трансферное окно вероятно покинет турецкий клуб. Руководители команды планируют заработать на продаже мароканца более 10 млн евро.
 
На 29-летнего футболиста активно претендуют сразу два клуба из Саудовской Аравии - "Аль-Ахли" и "Аль-Иттихад". Оба, как ожидается, сделают конкретные предложения по трансферу Беланда ближе к открытию трансферного окна.
 
В нынешнем сезоне Беланда провел 7 матчей в турецкой Суперлиге, отметившись 1 голом и 1 ассистом.
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