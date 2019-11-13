Белый дом готовит "агрессивную" стратегию к публичным слушаниям об импичменте Трампа, - СМИ
Об этом сообщает CBS News.
По информации телеканала, сотрудники Белого дома" будут давать агрессивный отпор на телевидении, по радио и в печатной прессе, с помощью цифровых ресурсов".
В состав группы, ответственной за реакцию на публичные слушания, вошли специалисты пресс-службы, а также адвокаты Белого дома.
Отмечается, что по итогам публичных слушаний пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм опубликует заявление.
В последние несколько недель Белый дом встречался с конгрессменами-республиканцами, пытаясь представить единый фронт против демократов на слушаниях.
Сам Дональд Трамп будет наблюдать за слушаниями по телевизору.
С 13 ноября расследования по делу об импичменте президента США Дональда Трампа в Палате представителей переходит в режим публичных слушаний.
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