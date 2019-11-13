Белый дом готовит "агрессивную" стратегию к публичным слушаниям об импичменте Трампа, - СМИ

13 ноября, 2019, 14:57

Белый дом готовится к публичным слушаниям по делу об импичменте президента США Дональда Трампа, планируя агрессивную стратегию взаимодействия со средствами массовой информации

Об этом сообщает CBS News.

По информации телеканала, сотрудники Белого дома" будут давать агрессивный отпор на телевидении, по радио и в печатной прессе, с помощью цифровых ресурсов".

В состав группы, ответственной за реакцию на публичные слушания, вошли специалисты пресс-службы, а также адвокаты Белого дома.

Отмечается, что по итогам публичных слушаний пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм опубликует заявление.

В последние несколько недель Белый дом встречался с конгрессменами-республиканцами, пытаясь представить единый фронт против демократов на слушаниях.

Сам Дональд Трамп будет наблюдать за слушаниями по телевизору.

С 13 ноября расследования по делу об импичменте президента США Дональда Трампа в Палате представителей переходит в режим публичных слушаний.