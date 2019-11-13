Баканов назвал обмен Цемаха "осознанным решением"

13 ноября, 2019, 19:47

Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил, что обмен Владимира Цемаха было абсолютно осознанным решением

Об этом он сказал в интервью изданию "Главком".

При этом он добавил, что Украина должна делать все, чтобы граждане, оторые незаконно удерживаются, возвращались домой.

"Обмен Цемаха - абсолютно осознанное решение. Мы должны делать все для того, чтобы украинские граждане, которых незаконно удерживают на территории другой страны, возвращались домой. Если бы у нас не было претензий к Цемаху, я думаю, он бы не был обменян. Наличие Цемаха в списке на обмен ставило под вопрос весь обмен. Мы могли еще годами держать Цемаха, который не сказал бы ни слова больше ни украинским, ни нидерландским следователям. Это был бесперспективный путь", - отметил Баканов.