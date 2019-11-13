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Espreso.tvОбществоБаканов назвал обмен Цемаха "осознанным решением"

Баканов назвал обмен Цемаха "осознанным решением"

Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил, что обмен Владимира Цемаха было абсолютно осознанным решением

Об этом он сказал в интервью изданию "Главком".

При этом он добавил, что Украина должна делать все, чтобы граждане, оторые незаконно удерживаются, возвращались домой.

"Обмен Цемаха - абсолютно осознанное решение. Мы должны делать все для того, чтобы украинские граждане, которых незаконно удерживают на территории другой страны, возвращались домой. Если бы у нас не было претензий к Цемаху, я думаю, он бы не был обменян. Наличие Цемаха в списке на обмен ставило под вопрос весь обмен. Мы могли еще годами держать Цемаха, который не сказал бы ни слова больше ни украинским, ни нидерландским следователям. Это был бесперспективный путь", - отметил Баканов.

  • Переданный России фигурант дела MH17 Владимир Цемах готов дать показания следователям из Нидерландов по делу о катастрофе малайзийского Boeing в июле 2014 года на Донбассе "при обеспечении его прав".
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