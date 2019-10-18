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Espreso.tvОбществоРада поддержала проект госбюджета-2020 в первом чтении

Рада поддержала проект госбюджета-2020 в первом чтении


фото: rada.gov.ua
Народные депутаты рассмотрели в первом чтении проект Государственного бюджета на 2020 год

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

За принятие проекта в первом чтении проголосовали 255 народных депутатов.

15 сентября проект закона (№2000) о государственном бюджете Украины на 2020 год был внесен в Верховную Раду и передан на рассмотрение руководству парламента.

20 сентября Верховная Рада приняла к рассмотрению проект госбюджета на 2020 год.

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Инфляция в проект прогнозируется на уровне 6%, курс доллара - 28,2 гривни. Минимальная зарплата составит 4723 гривни.

На сегодняшний день в проекте прожиточный минимум предлагается с 1 января 2020 - 2027 гривен, с 1 июля - 2118 гривен, с 1 декабря - 2189 гривен. Согласно проекту бюджета 2020 года, финансирование Пенсионного фонда составит 172,6 млн гривен. Прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия) вырастет в 2020 году на 8% - с 1638 грн до 1769 грн.

В 2020 году на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг в денежной форме предусмотрено 47 628,6 млн грн. Таким образом, правительство планирует уменьшить выплаты субсидий по сравнению с 2019 годом на 8,3 млрд грн.

На безопасность и оборону предлагается выделить 245,8 млрд гривен, что составит 5,4% ВВП.

В бюджете-2020 заложены средства на проведение земельной реформы и внедрение рынка земли. В документе заложено 4,4 млрд гривен на удешевление кредитов. При этом на поддержку агропромышленного комплекса в 2020 году заложено всего 4,4 млрд гривен, хотя в 2019 году выделялось 6,9 млрд.

 

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