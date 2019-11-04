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Espreso.tvОбществоИрина Луценко отказалась от депутатского мандата

Ирина Луценко отказалась от депутатского мандата

Ирина Луценко (фракция "Европейская солидарность") подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий

Об этом она сообщила в Facebook.

"Состояние здоровья не дает мне возможности работать в полную силу, а отлеживаться за спинами команды не привыкла ... Благодарна своим коллегам и единомышленникам за поддержку и сотрудничество. Остаюсь членом команды партии" Европейская солидарность ", - сообщила политик.

Депутатом станет следующая в списке партии - Бойко Наталья Андреевна.

  • Напомним, что бывший генпрокурор Юрий Луценко в конце сентября выехал в Великобританию, чтобы "пройти курсы английского языка".
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