Ирина Луценко отказалась от депутатского мандата

4 ноября, 2019, 13:32

Ирина Луценко (фракция "Европейская солидарность") подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий

Об этом она сообщила в Facebook.

"Состояние здоровья не дает мне возможности работать в полную силу, а отлеживаться за спинами команды не привыкла ... Благодарна своим коллегам и единомышленникам за поддержку и сотрудничество. Остаюсь членом команды партии" Европейская солидарность ", - сообщила политик.

Депутатом станет следующая в списке партии - Бойко Наталья Андреевна.