Ирина Луценко отказалась от депутатского мандата
4 ноября, 2019, 13:32
Ирина Луценко (фракция "Европейская солидарность") подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий
Об этом она сообщила в Facebook.
"Состояние здоровья не дает мне возможности работать в полную силу, а отлеживаться за спинами команды не привыкла ... Благодарна своим коллегам и единомышленникам за поддержку и сотрудничество. Остаюсь членом команды партии" Европейская солидарность ", - сообщила политик.
Депутатом станет следующая в списке партии - Бойко Наталья Андреевна.
- Напомним, что бывший генпрокурор Юрий Луценко в конце сентября выехал в Великобританию, чтобы "пройти курсы английского языка".
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